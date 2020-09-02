وزير الأوقاف يشيد بجهود الدولة المصرية فى الحفاظ على قدسية المساجد

وأكد وزير الأوقاف - فى تصريحات اليوم - أن القيادة السياسية تبذل جهودا حثيثة فى تنظيم البناء وعملية بناء دور العبادة بصفة خاصة، وإعادة عمارة بيوت الله عز وجل بالمستوى الذى يليق بقدسية المسجد وتوفير الجو الروحى للتعبد، على شاكلة ما تم فى مسجد (الفتاح العليم) بالعاصمة الإدارية الجديدة، وما تم فى مسجد (الصحابة) بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

وقال وزير الأوقاف إن الدولة تنطلق فى بناء وإعادة إعمار المساجد من منطلق أن للمساجد قدسيتها وحرمتها، وانطلاقا من أنه لا يجوز بناء دور العبادة مطلقًا أو غيرها على أرض مغتصبة، كما لا يجوز بناؤها على ملك عام غير مخصص لبنائها ولا ملك خاص بالمخالفة للقانون لما لها من مكانة خاصة فى نفوس المؤمنين، حيث يقول الحق سبحانه: "إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآَتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ" (التوبة : 18)، كما يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "مَنْ بَنَى مَسْجِدًا بَنَى اللَّهُ لَهُ مِثْلَهُ فِى الْجَنَّةِ" (صحيح البخارى)".

وأضاف "ليس هذا فحسب، بل ستجد هذا الرقى المعمارى فى كل المساجد التى أنشأتها الدولة المصرية فى المجتمعات العمرانية الجديدة أو تلك التى أنشأتها بديلًا للزوايا أو المساجد التى كانت قد بنيت بالمخالفة فى عرض الطريق أو على حرم بعض المصارف أو الترع أو حرم السكة الحديد ونحوها".