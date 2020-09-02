حضر اللقاء السفير بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، والسفير حسام القاويش سفير مصر ببولندا.
وخلال اللقاء تم مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالبحث العلمي و سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في هذا الإطار لما تتميز به الاكاديمية العلمية البولندية من خبرة في هذا المجال، كما تم مناقشة تبادل الخبرات وتدريب العاملين والتعاون في المشاريع البحثية.
وفي نهاية اللقاء تبادلا الهدايا التذكارية والكتب العلمية.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر وزير السياحة والآثار يبحث مع الأكاديمية العلمية البولندية سبل التعاون ..صور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.