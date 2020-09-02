الموجة الثانية لكورونا في مصر.. توجيهات رئاسية جديدة بشأن الفيروس

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن الدولة نجحت خلال الفترة الماضية في العبور بسلام بالعديد من الفعاليات الوطنية الضخمة ، على الرغم من الوضع الوبائي العالمي المتفاقم لفيروس كورونا خاصةً امتحانات الثانوية العامة ، وانتخابات مجلس الشيوخ، وتأمين القرى السياحية والمطارات والموانئ، وذلك منذ اندلاعها عالميًا ، واكتشاف أول حالة في مصر وحتى الآن.

وجرى تشكيل منظومة متكاملة لاحتواء الفيروس على مستوى الجمهورية، تضمنت تطوير المستشفيات، وإقامة العيادات المتنقلة، وتطبيق إجراءات الكشف والعزل والتعايش، وتوفير التحاليل المعملية اللازمة، وتحديث بروتوكولات العلاج الطبي باستمرار.

جاء ذلك خلال اجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، واللواء طبيب مصطفى أبو حطب مدير المركز الطبي العالمي، واللواء طبيب مجدي أمين مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة .

كما تم استعراض الجهود الحالية للدولة، بالتعاون مع الجهات الدولية المختلفة وكبرى الشركات الطبية العالمية،لاكتشاف الأمصال اللازمة لمكافحة فيروس كورونا، حيث وصلت التجارب السريرية إلى مرحلتها الثالثة، فضلًا عن جهود وزارة الصحة في التواصل مع المواطنين من خلال التطبيقات الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي.

ووجه الرئيس بتكثيف حملات التوعية على مستوى المواطنين بشأن التعامل مع انتشار فيروس كورونا، خاصةً ما يتعلق بالإجراءات الاحترازية المطلوب اتباعها في هذا الصدد، إلى جانب الخطة العامة للتعايش على مستوى الدولة.