انطلاق القوافل الطبية المجانية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى البحيرة

أعلن الدكتور رأفت الربيعى، منسق القوافل العلاجية بمديرية الصحة بمحافظة البحيرة، انطلاق القوافل الطبية المجانية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، فى 4 مراكز بالمحافظة، وهم "اللوية بمركز المحمودية، والمعدية بمركز إدكو، ورزق درويش بمركز النوبارية، ومنشأة نصار بمركز دمنهور".





وأضاف الربيعى - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء - أن القوافل ستستمر حتى منتصف سبتمبر الجارى لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية. وأشار إلى أن القوافل تضم جميع التخصصات الطبية من "نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية"، بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها كافة الأدوية.

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