محافظة القاهرة: وضع ملصق على العقارات المخالفة كإنذار أخير

جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، مع جميع رؤساء أحياء المنطقة الجنوبية ومديري الإسكان بجميع الأحياء؛ لمناقشة التوجيهات المتعلقة بملف التصالح على مخالفات البناء.
وأضافت عبد المنعم: هذا الاقتراح سيقوم بحث المواطنين على سرعة التوجه لتقديم طلبات التصالح قبل الموعد المحدد، وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والتنفيذية ضد المخالفين، مشيرة إلى أنه سيتم عمل إعلان عن ذلك من خلال مكبرات الصوت والتنويه على الصفحات الرسمية الخاصة بكل حى.
ووجهت رؤساء الأحياء ببذل أقصى جهد ممكن لاستقبال جميع الطلبات المقدمة، وتذليل أى عقبات من شأنها تأخير أو تعطيل المواطن عن تقديم طلب التصالح ومعاونته على سرعة تقديم الطلب.
وكلفت بتشكيل لجنة متابعة من المنطقة الجنوبية وتكليف أعضائها بمتابعة تنفيذ التوجيهات المتعلقة بهذا الشأن والمرور بشكل دورى، لمتابعة لجان استقبال الطلبات بالأحياء، مشددة على جميع الأحياء بمنع الإجازات بجميع أنواعها والحضور اليومي خاصة للعاملين المسند إليهم استقبال هذه الطلبات.
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