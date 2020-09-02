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القنصلية العامة بجدة تتابع مشاكل العمالة المصرية الناتجة عن أزمة كورونا

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أ ش أ 2020-09-02 19:00 0 تبليغ

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أعلنت وزارة الخارجية، أن القنصلية العامة فى جدة تواصل متابعة مشاكل العمالة المصرية التى تم الاستغناء عنها نتيجة تخفيض أعداد العمالة فى بعض الشركات على خلفية الأوضاع الاقتصادية المترتبة على أزمة ، وأن القنصلية تبذل من خلال المكتب العمالى قصارى جهدها لحصول المواطنين من العاملين السابقين بهذه الشركات على مستحقاتهم.

وصرح السفير ياسر محمود هاشم مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين فى الخارج - فى بيان اليوم الأربعاء- بأن هذه الجهود أسفرت عن المساهمة فى النجاح فى صرف مستحقات نهاية الخدمة لبعض الصيادلة الذين يعملون فى عدد من الصيدليات مع متابعة الدعاوى القضائية المرفوعة من قبلهم لصرف بقية المستحقات.

وقال إنه تم كذلك حل مشكلة 117 عاملاً بإحدى الشركات التى تمت تصفيتها، وتم تسفير معظمهم بنجاح نتيجة جهد القنصلية والمكتب العمالى بعد حصولهم على كامل مستحقاتهم، فضلاً عن إنهاء مشكلة 946 عاملاً بإحدى الشركات الكبرى الأخرى وتسفيرهم بعد الحصول على مستحقاتهم بالتنسيق بين القنصلية والمكتب العمالى والسلطات المعنية.

وأوضحت وزارة الخارجية، أن القنصلية العامة فى جدة، تتابع بكافة مكاتبها، مساعيها الحثيثة لحل كافة المشاكل المتعلقة بالمواطنين المقيمين فى نطاق ولايتها من جميع النواحى، والعمل بالتنسيق والتواصل والتعاون مع السلطات السعودية المعنية لمعالجة الوضع الاستثنائى الناجم عن التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا وكافة الموضوعات والمشاكل الأخرى وتقديم الخدمات للمواطنين.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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