للتوعية بمخاطر البيئة.. المصريين الأحرار بالإسماعيلية يطلق حملة صحتك ثروتك

أطلقت أمانة المصريين الأحرار بالإسماعيلية، حملة التوعية بخطورة عدم الحفاظ على البيئة، حيث تم تنظيم ندوة بعنوان "صحتك ثروتك" برعاية الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، وإشراف اللواء عادل عطا أمين المحافظة.





وألقت الندوة المهندسة أمينة عبدالفتاح رئيس البيئة بحى ثالث الإسماعيلية، ومسؤول لجنة التنمية المجتمعية بأمانة الحزب، قائلة إن هذه الندوة تأتى تنفيذا لاستراتيجية الحزب فى العمل على إعلاء الوعى والثقافة، حفاظا على الأجيال من مخاطر البيئة، ومحاصرة هذه المخالفات. وأضافت، أنه المقرر إطلاق ندوات مماثلة فى كل أحياء ومراكز ومدن الإسماعيلية، وتنظيم لقاءات ميدانية للتوعية بمخاطر أضرار البيئة.

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