الجمعة.. وزير الأوقاف يفتتح 7 مساجد جديدة فى جنوب سيناء

وأضافت الوزارة، فى بيان صحفى، أن الوزير سيلقى خطبة الجمعة بمسجد الحق المبين بمدينة الطور تحت عنوان: (الإيمان والعلم). وأشارت الوزارة، إلى أن المساجد الجديدة هى: مسجد الحق المبين بمدينة طور سيناء. مسجد عودة بمدينة طور سيناء. مسجد الفرقان بمدينة طور سيناء. Advertisements مسجد خالد بن الوليد بمساكن الشروق بمدينة طور سيناء. مسجد السلام بمدينة نويبع. مسجد أثبيت بوادى فيران. مسجد الإمام على بن أبى طالب بمدينة أبو رديس.

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