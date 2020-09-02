رئيس الوزراء يوجه بسرعة الانتهاء من طريق مطروح سيوة



تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في محافظة مطروح، وكذا الموقف الحالي للتصالح في مخالفات البناء بالمحافظة، في اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، واللواء عماد الكدواني، مدير أمن مطروح.

ووجه رئيس الوزراء خلال الاجتماع باهمية المضي في استكمال المشروعات التي يتم تنفيذها في مختلف القطاعات على أرض محافظة مطروح، بما يحقق الهدف من تحسين الخدمات لأبناء الوطن في هذه البقعة الغالية، وشدد على ضرورة التعامل بحسم مع إزالة مخالفات البناء الجديدة لدى حدوثها، وقبل تفاقم المشكلة، من خلال "الوأد في المهد"، محذرًا من أنه لن يتم السماح بأية مخالفة جديدة مع إنهاء هذا الملف.

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، المشروعات التي تم تنفيذها بالمحافظة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2019/2020، لافتًا إلى أن استثمارات هذه الخطة بلغت نحو 1.4 مليار جنيه، منها 1.2 مليار تمويل ذاتي من موارد المحافظة، وشهدت تنفيذ مشروعات، تشمل 155 مشروعًا في قطاع الكهرباء، و170 مشروعًا لرصف الطرق، بطول نحو 500 كم، وكوبري للمشاة، و328 مشروعًا في مجال تحسين البيئة، و108 مشروع لتدعيم الوحدات المحلية، و25 مشروعًا في مجالات الأمن والإطفاء والمرور.

كما عرض المحافظ المشروعات الجاري تنفيذها بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021، بإجمالي 348 مشروعًا، تصل تكلفتها إلى نحو 869.2 مليون جنيه، منها 88 مشروعًا في قطاع الكهرباء، و112 مشروعًا لرصف الطرق، و109 مشروعات في مجال تحسين البيئة، و26 مشروعًا لتدعيم الوحدات المحلية، فضلًا عن 13 مشروعًا في مجالات الأمن والإطفاء والمرور.

وأشار إلى أن مشروعات قطاع الكهرباء تشمل مد وتدعيم شبكات كهرباء وإنارة تجمعات محرومة وشراء مهمات إنارة، فيما تأتي مشروعات الرصف في صورة رصف للطرق ورفع كفائتها، وإعادة الشيء لأصله بالمدينة وقرى المركز بطول 92.5 كم بالإضافة إلى استكمال اثنين من الكباري بمنطقة الحمام.

وأضاف أن قطاع تحسين البيئة يتضمن مشروعات شراء المهمات، ومعدات النظافة، وإقامة أرصفة وبلدورات، واستكمال مشروعات مفتوحة لمياه الشرب والصرف الصحي، كما تشمل الخطة الاستثمارية أيضًا اعتمادات تم تخصيصها لتدعيم الوحدات المحلية بالمدينة، وعدد من القرى بثمان مراكز بمطروح، وأيضًا لشراء مهمات، ومعدات، وإنشاء وحدات للمرور والحماية المدنية.

وتناول محافظ مطروح على نحو تفصيلي المشروعات التي تم تنفيذها بالمحافظة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2019/2020، ففي قطاع الإسكان، تم تنفيذ مشروعات في هذا القطاع بإجمالي 645.6 مليون جنيه خلال هذا العام المالي، احتلت مشروعات الطرق النصيب الأكبر منها بنحو 403.1 مليون جنيه، وأبرزها استكمال رصف طريق الأبيض مطروح، ورصف طريق الرميلة بمطروح، وإنشاء كوبري مشاه بمنطقة السلام بمطروح، يلي ذلك مشروعات قطاع الصحة بتكلفة 83.2 مليون جنيه، وأبرزها المرحلة الثانية من رفع كفاءة مستشفى مطروح العام، واستكمال أعمال مستشفى الأطفال والنساء والولادة بمطروح، وإنشاء الوحدة الصحية بفوكة.

كما تضمنت خطة العام 2019/2020، تطوير الوحدات المحلية، بتكلفة 15.4 مليون جنيه، ومنها إنشاء نقطة إطفاء الجفيرة بالضبعة، ورفع الوحدات المحلية بالزغيرات بالنجيلة، وزاوية العوامة، وسيدي شبيب، وبهي الدين، ورفع كفاءة المصالح الحكومية، بتكلفة 38.6 مليون جنيه، ومن ذلك رفع كفاءة محكمة مطروح القديمة ورفع كفاءة مديرية الطب البيطري بمطروح، ومشروعات تطوير الشواطئ، بتكلفة 101 مليون جنيه، تتضمن تطوير شواطئ روميل بمطروح، وشاطئي عجيبة والغرام، فضلًا عن إنشاء حمام سباحة نصف أولمبي بحديقة كليوباترا بمطروح بتكلفة 4.3 مليون جنيه.

وأوضح المحافظ أنه فيما يتعلق بمشروعات مبادرة "حياة كريمة" فقد تم تنفيذ مشروعات بتكلفة 11.6 مليون جنيه، وتشمل إنشاء 19 خزان لتجميع مياه الأمطار، بسيدي شبيب وزاوية العوامة وأبو مزهود، وكذلك رفع كفاءة عدد من مراكز الشباب في قرى حسنبك وبهي الدين وسيدي شبيب وزاوية العوامة.

وأضاف محافظ مطروح أن إجمالي الطرق الداخلية المرصوفة ضمن خطة 2019/2020، يقدر بنحو 290.15 كم، بتكلفة 449.32 مليون جنيه، بتمويل ذاتي من موارد المحافظة، كما قام جهاز التعمير بتنفيذ 40 كم من الطرق، بتكلفة 55.384 مليون جنيه، وبلغ إجمالي الطرق التي نفذتها الهيئة العامة للطرق والكباري، 81 كم، بتكلفة 349 مليون جنيه، وأبرزها مشروع رفع كفاءة الطريق الساحلي من سيدي عبد الرحمن حتى الضبعة، بطول 38 كم، وطريق مطروح السلوم بطول 35 كم.

وفي قطاع الصحة، أكد محافظ مطروح أنه تم تنفيذ إنشاءات طبية خلال العام المالي 2019/2020، بتمويل ذاتي، بتكلفة 136.7 مليون جنيه، تضمنت رفع كفاءة مستشفى مطروح العام بتكلفة 70.2 مليون جنيه، شملت تطوير العيادات الخارجية، والعنايات المركزة، وغرف العمليات، ودعم المستشفى بعدد 15 ماكينة غسيل كلوي، وشراء الفرش والأجهزة الطبية، فضلًا عن إضافة 10 حضانات جديدة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وإحدى شركات البترول و2 جهاز تنفس صناعي، هذا بالإضافة إلى تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة لمستشفيات الأطفال بمطروح، والحمام، والضبعة، والنساء، والحميات، ورأس الحكمة، وسيوة.