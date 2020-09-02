وزير السياحة يلتقى نائب رئيس الأكاديمية العلمية البولندية 



التقى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، صباح اليوم الأربعاء، الدكتورة ايزابيلا ريزوسكا نائب رئيس الأكاديمية العلمية البولندية، لمناقشة تعزيز سبل التعاون في المجال العلمي والأثري.

حضر اللقاء السفير بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، والسفير حسام القاويش سفير مصر ببولندا.

وخلال اللقاء تم مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالبحث العلمي وسبل تعزيز التعاون بين الجانبين في هذا الإطار لما تتميز به الأكاديمية العلمية البولندية من خبرة في هذا المجال، كما تم مناقشة تبادل الخبرات وتدريب العاملين والتعاون في المشاريع البحثية.

وفي نهاية اللقاء تبادلا الهدايا التذكارية والكتب العلمية.

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