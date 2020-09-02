مدبولي لـ محافظ ومدير أمن مطروح: مهمتكم "وأد مخالفات البناء في المهد".. ولن نسمح بأى مخالفة جديدة

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كما عرض المحافظ المشروعات الجاري تنفيذها بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021، بإجمالي 348 مشروعًا، تصل تكلفتها إلى حوالي 869.2 مليون جنيه، منها 88 مشروعًا في قطاع الكهرباء، و 112 مشروعًا لرصف الطرق، و 109 مشروعات في مجال تحسين البيئة، و26 مشروعًا لتدعيم الوحدات المحلية، فضلًا عن 13 مشروعًا في مجالات الأمن والإطفاء والمرور.
وأشار إلى أن مشروعات قطاع الكهرباء تشمل مد وتدعيم شبكات كهرباء وإنارة تجمعات محرومة وشراء مهمات إنارة، فيما تأتي مشروعات الرصف في صورة رصف للطرق ورفع كفائتها، وإعادة الشيء لأصله بالمدينة وقرى المركز بطول 92.5 كم بالإضافة إلى استكمال اثنين من الكباري بمنطقة الحمام.
وأضاف أن قطاع تحسين البيئة يتضمن مشروعات شراء المهمات، ومعدات النظافة، وإقامة أرصفة وبلدورات، واستكمال مشروعات مفتوحة لمياه الشرب والصرف الصحي، كما تشمل الخطة الاستثمارية أيضًا اعتمادات تم تخصيصها لتدعيم الوحدات المحلية بالمدينة، وعدد من القرى بثمان مراكز بمطروح، وأيضًا لشراء مهمات، ومعدات، وإنشاء وحدات للمرور والحماية المدنية.
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