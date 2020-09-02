عبر الفيديو كونفرانس.. رئيس الوزراء يجتمع بمحافظ مطروح لمتابعة ملف مخالفات البناء

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، قال: قطعنا شوطا مهما في ملف التصالح في بعض مخالفات البناء طبقا للقانون، ونتابعه يوميا، مشيرًا إلى أنه لن يكون هناك مد للتصالح، والمدى الزمني هو الموجود في القانون آخر سبتمبر 2020، وعقب انتهاء هذه الفترة سيتم تطبيق القانون وبدء الإزالات الفورية للمخالفات التي لم يتم التصالح بشأنها.

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