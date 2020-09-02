الحكومة تستعرض الخطة الاستثمارية لمحافظة مطروح للعام المالي 2019/ 2020

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في محافظة مطروح، وكذا الموقف الحالي للتصالح في مخالفات البناء بالمحافظة، في إجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، واللواء عماد الكدواني، مدير أمن مطروح.

وتناول محافظ مطروح على نحو تفصيلي المشروعات التي تم تنفيذها بالمحافظة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2019/ 2020، ففي قطاع الإسكان، تم تنفيذ مشروعات في هذا القطاع بإجمالي 645.6 مليون جنيه خلال هذا العام المالي، واحتلت مشروعات الطرق النصيب الأكبر منها بنحو 403.1 مليون جنيه، وأبرزها استكمال رصف طريق الأبيض مطروح، ورصف طريق الرميلة بمطروح، وإنشاء كوبري مشاه بمنطقة السلام بمطروح، يلي ذلك مشروعات قطاع الصحة بتكلفة 83.2 مليون جنيه، وأبرزها المرحلة الثانية من رفع كفاءة مستشفى مطروح العام، واستكمال أعمال مستشفى الأطفال والنساء والولادة بمطروح، وإنشاء الوحدة الصحية بفوكة.

كما تضمنت خطة العام 2019/ 2020، تطوير الوحدات المحلية، بتكلفة 15.4 مليون جنيه، ومنها انشاء نقطة إطفاء الجفيرة بالضبعة، ورفع الوحدات المحلية بالزغيرات بالنجيلة، وزاوية العوامة، وسيدي شبيب، وبهي الدين، ورفع كفاءة المصالح الحكومية، بتكلفة 38.6 مليون جنيه، ومن ذلك رفع كفاءة محكمة مطروح القديمة ورفع كفاءة مديرية الطب البيطري بمطروح، ومشروعات تطوير الشواطئ، بتكلفة 101 مليون جنيه، تتضمن تطوير شواطئ روميل بمطروح، وشاطئي عجيبة والغرام، فضلًا عن إنشاء حمام سباحة نصف أوليمبي بحديقة كليوباترا بمطروح بتكلفة 4.3 مليون جنيه.

وأوضح المحافظ أنه فيما يتعلق بمشروعات مبادرة "حياة كريمة" فقد تم تنفيذ مشروعات بتكلفة 11.6 مليون جنيه، وتشمل إنشاء 19 خزان لتجميع مياه الأمطار، بسيدي شبيب وزاوية العوامة وأبو مزهود، وكذلك رفع كفاءة عدد من مراكز الشباب في قرى حسنبك وبهي الدين وسيدي شبيب وزاوية العوامة.

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وأضاف محافظ مطروح أن إجمالي الطرق الداخلية المرصوفة ضمن خطة 2019/ 2020، يقدر بنحو 290.15 كم، بتكلفة 449.32 مليون جنيه، بتمويل ذاتي من موارد المحافظة، كما قام جهاز التعمير بتنفيذ 40 كم من الطرق، بتكلفة 55.384 مليون جنيه، وبلغ اجمالي الطرق التي نفذتها الهيئة العامة للطرق والكباري، 81 كم، بتكلفة 349 مليون جنيه، وأبرزها مشروع رفع كفاءة الطريق الساحلي من سيدي عبد الرحمن حتى الضبعة، بطول 38 كم، وطريق مطروح السلوم بطول 35 كم.

وفي قطاع الصحة، أكد محافظ مطروح أنه تم تنفيذ إنشاءات طبية خلال العام المالي 2019/ 2020، بتمويل ذاتي، بتكلفة 136.7 مليون جنيه، تضمنت رفع كفاءة مستشفى مطروح العام بتكلفة 70.2 مليون جنيه، شملت تطوير العيادات الخارجية، والعنايات المركزة، وغرف العمليات، ودعم المستشفى بعدد 15 ماكينة غسيل كلوي، وشراء الفرش والأجهزة الطبية، فضلًا عن إضافة 10 حضانات جديدة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وإحدى شركات البترول و 2 جهاز تنفس صناعي، هذا بالإضافة إلى تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة لمستشفيات الأطفال بمطروح، والحمام، والضبعة، والنساء، والحميات، ورأس الحكمة، وسيوة.

كما تضمنت مشروعات قطاع الصحة، دعم المستشفى العام ومستشفى الأطفال والنساء بتجهيزات طبية وجهاز سونار وجهاز تنفس صناعي، ودعم مستشفى الصدر والحميات بمطروح بجهازي تنفس صناعي، ودعم صندوق تحسين الخدمة بمديرية الصحة، مؤكدًا أنه تم الإنتهاء من تطوير الوحدة الصحية برأس الحكمة، و جار الانتهاء من الوحدة الصحية بكل من سيدي حنيس، والظافر، كما يجري استكمال الوحدة الصحية بقرية سيدنا هود ضمن مبادرة "حياة كريمة".