الفلاحين: أسعار تقاوي بعض المحاصيل الشتوية بوزارة الزراعة أعلى من العام الماضي

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين، ان وزارة الزراعة المصرية أعلنت عن اسعار تقاوي بعض المحاصيل الشتوية ، لافتا إلي ان اسعار تقاوي بعض المحاصيل الشتوية اعلي من العام الماضي وتقاوي بعض المحاصيل اقل من اسعارها العام الماضي.

واضاف ابوصدام ان اسعار اصناف البصل من ( الحبة السوداء) عبوة وزن واحد كيلو جرام بـلغت 370 جنيه بزيادة 170 جنيها عن العام الماضي حيث بلغ سعر نفس العبوة الموسم الماضي 200 جنيها، وزادت اسعار أصناف الفاصوليا " نيراسكا – وجافة" عبوة وزن 10 كيلو عشرون جنيها حيث بلغت 340 جنيها وكانت نفس العبوة العام الماضي بسعر 320 جنيه، كما زادت اسعار تقاوي اصناف البسلة انتصار 1 و2 عبوة وزن 10 كيلو من 250 جنيه العام الماضي لتعلن الوزارة بيعها هذا الموسم بمبلغ 400 جنيه بارتفاع 150 جنيها.

واشار عبدالرحمن الي ان بعض اسعار تقاوي المحاصيل الشتوية التي اعلنت عنها وزارة الزراعه اقل من اسعارها العام الماضي، حيث انخفضت جميع اصناف القمح وزن العبوة 30 كيلو بمقدار 35 جنيها عن العام الماضي لتباع للمزارعين 215 جنيها وكانت تباع الموسم الماضي ب250 جنيه.

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وانخفضت اسعار تقاوي الفول البلدي جميع الأصناف وزن العبوة 35 كيلو بمقدار 135 جنيه لتباع بـ 805 جنيهات، وكان سعرها العام الماضي 940 جنيها، كما انخفضت اسعار تقاوي ‏الشعير لجميع الأصناف وزن العبوة 30 كيلو لتباع بـ 185 جنيها، وكانت تباع الموسم الماضي ب300 جنيه، وانخفضت أيضا اسعار تقاوي البرسيم المصري وزن العبوة 10 كيلو لتسجل 195 جنيها، وكانت العام الماضي نفس العبوة تباع ب320 جنيها.

وناشد عبدالرحمن المزارعين بضرورة اتباع السياسة الصنفية لكل المحاصيل لتحقيق انتاجية افضل وللوقاية من الامراض والحرص علي شراء التقاوي من مصادر موثوق بها تفاديا للوقوع في شراء تقاوي مغشوشة أو نقل الحشائش الضارة.

ودعا ابوصدام الحكومة متمثلة في وزارة الزراعة إلى ضرورة دعم جميع التقاوي وتوفيرها بكميات كافية واسعار مناسبه ودعم مراكز البحوث الزراعية لاستنباط اصناف اكثر انتاجية ومقاومة للامراض بكميات تكفي الزراعات المحلية.