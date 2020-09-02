نشرت الإعلامية رضوى الشربيني صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع بموقع التواصل الاجتماعى تويتر. وعلقت رضوى الشربيني على الصورة قائلة: "من يضحك اخيرا يضحك كثيرا". وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى : - قمر بلدنا اللى مفيش زيه - ده قصف جبهة ده ... على العموم ربنا يجعلك دايما بتضحكي في الاخر و منتصرة دائما Advertisements - والله انتى بنت ابوكي يسلم اللى رباكى اقرأ أيضا: يذكر أن رضوى الشربيني، تقدم برنامج "هي وبس" عبر شاشة‎ CBC ‎سفرة‎. وأنهت رضوى الشربيني الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" قبل شهر رمضان، وبدأت موسمها الخامس.

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر من يضحك أخيرا يضحك كثيرا.. رسالة تهديد من رضوى الشربيني |شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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