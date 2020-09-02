نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدا.. مؤتمر صحفي مشترك بين وزير الخارجية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي سامح شكري وزيـر الخـارجـيـة، غدًا الخميس، جوزيب بوريل، نائب رئيس المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، وذلك لعقد جلسة مباحثات في قصر التحرير تليها مؤتمر صحفى مشترك.

وكان وزير الخارجية سامح شكري قد استقبل الأحد الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، وذلك لبحث آخر مُستجدات المشهد الليبي ورؤية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للتسوية السياسية في البلاد.

وصرح أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول التطورات الأخيرة التي تشهدها الساحة الليبية على الصعيدين الميداني والسياسي وفرص التوصل لحل سياسي للأزمة، حيث أكد الوزير شكري دعم القاهرة لأي خطوات تدفع نحو التهدئة والتسوية السياسية في ليبيا بما يحقق الأمن والاستقرار للشعب الليبي الشقيق.