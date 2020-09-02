نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمطار رعدية على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الـ72 ساعة المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، عن حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة، حيث تشهد البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة.

وحذرت الهيئة في بيان لها، من ارتفاع نسبة الرطوبة خلال تلك الفترة، مما يزيد بالإحساس بحرارة الطقس، منوها على ضرورة البقاء في المنازل.

طقس غدا الخميس:

وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد غدا الخميس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية فيما يشهد جنوب سيناء وجنوب وشمال الصعيد طقس شديد الحرارة.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على القاهرة الكبري والوجه البحري والصعيد بينما يكون لطيف علي السواحل الشمالية.

وعن أبرز الظواهر الجوية غدا الخميس والتي تتمثل في شبورة صباحا مع سقوط امطار خفيفة علي الوجه البحري، كما تكون رياح نشطة علي خليج السويس مما يؤدي الي اضطراب الملاحة.

طقس يوم الجمعة:

وتتوقع الهيئة أن البلاد تشهد يوم الجمعة، طقس حار علي القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل علي السواحل الشمالية فيما يشهد جنوب سيناء وجنوب وشمال الصعيد طقس شديد الحرارة.

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بينما تكون الهيئة أبرز الظواهر الجوية يوم الجمعة والتي تتمثل في شبورة صباحا مع فرص سقوط أمطار غزيرة ورعدية احيانا علي مناطقمتفرقة من جنوب سيناء.

طقس يوم السبت:

واكدت الهيئة أن البلاد تشهد يوم الخميس طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية وحار علي شمال الصعيد بينما يكون طقس شديد الحرارة علي جنوب الصعيد.

ونوهت الهيئة الي أبرز الظواهر الجوية يوم الجمعة والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة بسقوط امطار متوسطة الي غزيرة واحيانا رعدية علي مناطق شمال الصعيد وجنوب سيناء بينما تكون خفيفة علي انحاء متفرقة من جنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

وتبلغ درجات الحرارة غدًا الخميس بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 39للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 38للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 30.

وتسجل درجات الحرارة يوم الجمعة بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 36 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 39للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 41 للعظمي والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 44 للعظمى والصغرى 30.

وعن درجات الحرارة يوم السبت بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 37 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 41 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 40 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 44 للعظمى والصغرى 30.