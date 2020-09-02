انت الان تتابع تفاصيل خبر التموين تعلن أسعار السلع بعد إضافة 7 سلع جديدة للبطاقة التموينية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير الاحتياجات المتزايدة من قبل المواطنين على السلع والخدمات، خاصة ومع ارتفاع الأسعار وتزايد الأعباء الاقتصادية الملقاة على المواطنين من جراء تلك الزيادة، ولأن السلع التموينية تمثل أهمية كبرى بالنسبة للمواطنين لأنها تسهم بشكل مباشر في توفير احتياجاتهم اليومية بأسعار مدعمة، فقد أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن إضافة 7 سلع جديدة لقائمة السلع التموينية التي يحصل عليها المواطنين على البطاقة التموينية اعتباراً من الأول من الشهر الجاري.

أسعار السلع التموينية المقرر صرفها للمواطنين على البطاقة التموينية:-

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن أنها ستقوم بتوفير 28 سلعة على البطاقة التموينية بعد إضافة 7 سلع تموينية جديدة وذلك اعتباراً من 1 سبتمبر الجاري ومن ضمن هذه السلع هي كيس ملح بسعر واحد جنيه، وكبريت درج بسعر واحد جنيه، أكياس طحينه بسعر 2 جنيه ويمكن التعرف على أسعار باقي السلع التموينية التي قامت وزارة التموين بطرحها على البطاقة التموينية والتي يمكن أن يحصل عليها المواطن اعتباراً من الأول من شهر سبتمبر الجاري:-