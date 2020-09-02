التموين تعلن أسعار السلع بعد إضافة 7 سلع جديدة للبطاقة التموينية

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محمد سياف - ابو ظبي - تعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير الاحتياجات المتزايدة من قبل المواطنين على السلع والخدمات، خاصة ومع ارتفاع الأسعار وتزايد الأعباء الاقتصادية الملقاة على المواطنين من جراء تلك الزيادة، ولأن السلع التموينية تمثل أهمية كبرى بالنسبة للمواطنين لأنها تسهم بشكل مباشر في توفير احتياجاتهم اليومية بأسعار مدعمة، فقد أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن إضافة 7 سلع جديدة لقائمة السلع التموينية التي يحصل عليها المواطنين على البطاقة التموينية اعتباراً من الأول من الشهر الجاري.
أسعار السلع التموينية المقرر صرفها للمواطنين على البطاقة التموينية:-
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن أنها ستقوم بتوفير 28 سلعة على البطاقة التموينية بعد إضافة 7 سلع تموينية جديدة وذلك اعتباراً من 1 سبتمبر الجاري ومن ضمن هذه السلع هي كيس ملح بسعر واحد جنيه، وكبريت درج بسعر واحد جنيه، أكياس طحينه بسعر 2 جنيه ويمكن التعرف على أسعار باقي السلع التموينية التي قامت وزارة التموين بطرحها على البطاقة التموينية والتي يمكن أن يحصل عليها المواطن اعتباراً من الأول من شهر سبتمبر الجاري:-
|السلعة
|السعر
|كمامة تصرف واحدة اجبارية لكل بطاقة تموينية عدد افرادها يزيد عن 4 افراد
|8.5 جنيه
|زيت خليط زنة واحد لتر
|17 جنيه
|كيلو سكر معبأ
|8.50 جنيه
|كيس مكرونة واحد كيلو جرام
|7.25 جنيه
|كيس مكرونة زنة نص كيلو جرام
|3.65 جنيه
|باكو شاى ناعم 40 جرام
|3 جنيه
|كيس عدس مجروش زنة نصف كيلو جرام
|8 جنيه
|علبة مسلي صناعي زنة 800 جم
|17.25 جنيه
|علبة جبنه زنة 250 جرام
|5 جنيه
|علبة جبنة زنة 500 جم
|9.50 جنيه
|مسحوق غسيل عادي يدوي 800 جم
|10.50 جنيه
|صابون غسيل 125 جم
|2.25 جنيه
|صابون تواليت 125 جم
|5.50 جنيه
|لبن جاف 125 جم
|17 جنيه
|كيلو أرز معبأ
|8 جنيه
|كيس فول معبأ 500 جرام
|9.90 جنيه
|كيس دقيق بلاستيك 1 كجم
|6.50 جنيه
|كيس دقيق ورقي 1 كجم بسعر
|6.50 جنيه
|صلصة 300 جم
|4.75 جنيه.
|كيس سائل غسيل أواني 80 جرام
|2 جنيه
|علبة مرقة دجاج مكعبات
|3 جنيه
|كيس كابتشينو أنواع 18 جرام
|3 جنيه
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