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صور.. المصريين الأحرار يستجيب لشكاوى أهالى مساكن السعودية بمطروح

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أيمن مكى 2020-09-02 20:58 0 تبليغ

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استجابت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، لشكوى نقلتها أمانة حزب المصريين الأحرار بالمحافظة، من أهالى مساكن بمنطقة الفيروز، بسبب تجمع مياه الصرف الصحى.

وقال الحزب فى بيان لها اليوم، إنه وردت شكوى لأمانته بمطروح من أهالى مساكن السعودية بمنطقة الفيروز بمطروح، من تجمع كميات كبيرة من مياه الصرف الصحى بشوارع المساكن، مما يعيق حركة السير للمشاة والسيارات بالمنطقة.

وأشار الحزب إلى أنه على الفور توصل سلطان الشيخ الزعيرى أمين عام المصريين الأحرار بمطروح، بالتواصل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والتى عاينت الوضع على الطبيعة، بحضور سلطان الشيخ ورافع حميدة يونس أمين قطاع غرب، والمهندس عمر الجيلانى مدير إدارة الصرف الصحى بشركة المياه والصرف الصحى بمطروح، وعدد من أهالى المنطقة.

وأكد الجيلانى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى، ستسحب كميات المياه المتواجدة بشوارع المساكن، مع وضع حل جذرى لإنهاء المشكلة تماما.

على جانب آخر، قدم أهالى المناطق الشكر لأعضاء الحزب، لسرعة الاستجابة للشكاوى المقدمة، والسعى فى حل المشاكل الجماهيرية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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