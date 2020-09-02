صور.. المصريين الأحرار يستجيب لشكاوى أهالى مساكن السعودية بمطروح

وقال الحزب فى بيان لها اليوم، إنه وردت شكوى لأمانته بمطروح من أهالى مساكن السعودية بمنطقة الفيروز بمطروح، من تجمع كميات كبيرة من مياه الصرف الصحى بشوارع المساكن، مما يعيق حركة السير للمشاة والسيارات بالمنطقة.

وأشار الحزب إلى أنه على الفور توصل سلطان الشيخ الزعيرى أمين عام المصريين الأحرار بمطروح، بالتواصل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والتى عاينت الوضع على الطبيعة، بحضور سلطان الشيخ ورافع حميدة يونس أمين قطاع غرب، والمهندس عمر الجيلانى مدير إدارة الصرف الصحى بشركة المياه والصرف الصحى بمطروح، وعدد من أهالى المنطقة.

وأكد الجيلانى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى، ستسحب كميات المياه المتواجدة بشوارع المساكن، مع وضع حل جذرى لإنهاء المشكلة تماما.

على جانب آخر، قدم أهالى المناطق الشكر لأعضاء الحزب، لسرعة الاستجابة للشكاوى المقدمة، والسعى فى حل المشاكل الجماهيرية.