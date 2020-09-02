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قيادات السياحة والآثار يتابعون تطبيق الإجراءات الوقائية بالمواقع الأثرية

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أ ش أ 2020-09-02 20:52 0 تبليغ

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تفقدت مجموعة من قيادات وزارة السياحة والآثار، اليوم، عددا من المواقع الأثرية والمتاحف، للوقوف على جميع الإجراءات الوقائية والسلامة الصحية المتبعة داخلها، وذلك تزامنا مع إعادة فتح المواقع الأثرية والمتاحف واستقبال الزائرين فى إطار استئناف حركة السياحة الثقافية فى مصر، بعد فترة إغلاقها منذ مارس الماضى فى ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة .

وقالت إيمان زيدان مساعد وزير السياحة والآثار لتطوير المناطق الإثرية - فى تصريح اليوم - إن الجولة بدأت بتفقد منطقة آثار سقارة ومتحف قصر الأمير محمد على بالمنيل ثم مجموعة السلطان قلاوون بشارع المعز، الذى حرص أهالى المنطقة على الاحتفال بعودة الزائرين بعرض لفرقة من الشباب من ذوى الاحتياجات الخاصة عازفى الآلات التراثية كالمزمار والطبول.

وأضافت أنه تم التأكد من تطبيق جميع إجراءات السلامة والوقاية للعاملين والزائرين، من خلال ارتداء الكمامات طوال الزيارة، وتطهير الأسطح والأرضيات بالمتاحف والمواقع الأثرية يوميا قبل فتحها للزيارة، وقياس درجة حرارة الزائرين قبل دخولهم المتاحف والمواقع الأثرية، وتحديد أماكن الوقوف فى الصفوف بملصقات للحفاظ على المسافات الآمنة بين الأشخاص وتوفير مطهرات ومعقمات الأيدى للزائرين.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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