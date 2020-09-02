فيديو.. معلومات مجلس الوزراء يحصل على جائزة ستيفى الشرق الأوسط للابتكار

حصل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، على جائزة "ستيفى الشرق الأوسط" البرونزية للابتكار فى مجال إدارة التكنولوجيا والتخطيط والتنفيذ، تقديرًا لقيام المركز بتطوير تطبيق الهاتف المحمول "فى خدمتك".





وتعتبر جائزة ستيفى الشرق الأوسط إحدى برامج جوائز ستيفى المتعددة والتى يصبو للحصول عليها العديد من المؤسسات العاملة فى قطاع الأعمال. تطبيق "فى خدمتك" مخصص لتلقى شكاوى المواطنين إلكترونيًا، ويمكن من خلاله رصد أى موقف ومتابعة موقف الشكوى والتعليق عليها.

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