وزير السياحة البولندى: مصر أدارت أزمة كورونا باحترافية عالية

وأوضحت الوزارة، فى بيان صحفى، اليوم، أن اللقاء حضره السفير بدر عبد العاطى مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، والسفير حسام القاويش سفير مصر فى بولندا.

وخلال اللقاء تم مناقشة سبل الترويج السياحى لمصر داخل السوق البولندى، وإبراز تنوع وغنى المنتجات والأنماط السياحية المصرية المختلفة وتعريف الشعب البولندى بها.

وحرص الدكتور خالد العنانى على إبراز الجهود التى قامت بها مصر لدعم القطاع السياحى خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التى اتخذتها مصر مع استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر اعتبارا من يوليو الماضى.

كما تحدث عن التسهيلات التى قدمتها مصر لتشجيع كبرى منظمى الرحلات السياحية العالمية لتنظيم الرحلات الى المحافظات السياحية الساحلية، والتى من أهمها إلغاء رسوم التأشيرات السياحية للأجانب الوافدين إلى المحافظات السياحية وذلك حتى 31 أكتوبر 2020، بالإضافة الى مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالى حتى 29 أكتوبر 2020، ومنح شركات الطيران تخفيضات بنسبة 50% على رسوم الهبوط والإيواء وتخفيض بنسبة 20% على رسوم الخدمات الأرضية المقدمة للطيران المباشر إلى مطارات المحافظات السياحية حتى 31 أكتوبر 2020.

وأكد الوزير، أن قرار إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد (بنتيجة سلبى) شريطة القدوم إلى مصر هو إجراء احترازى الهدف منه الحفاظ على جميع السائحين والعاملين بقطاع السياحة.

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ومن جانبه، أشاد وزير السياحة البولندى بتجربة مصر الناجحة فى استئناف حركة السياحة الوافدة إليها من جديد اعتبارا من 1 يوليو الماضى، مقدما الشكر لوزير السياحة والآثار تقديرا للجهود التى بذلتها مصر لإجلاء العالقين البولنديين الذين كانوا متواجدين فى مصر وقت غلق حركة الطيران فى مارس الماضى والذين عادوا لبلادهم بسلام، مشيرا إلى أن مصر قامت بإدارة هذه الأزمة باحترافية ومرونة عالية.

وأكد على أن مصر تعتبر مقصدا سياحياً آمناً بالنسبة لدولة بولندا حيث يحرص البولنديين على زيارتها خاصة فى وقت الخريف والشتاء، لافتا إلى أن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من التدفق السياحى من بولندا إلى مصر.

وأشار وزير السياحة البولندى، إلى أنه قام بزيارة مصر 3 مرات استمتع خلالها بالمقومات السياحية المتنوعة التى يتميز بها المقصد السياحى المصرى وخاصة الشواطى المصرية الخلابة.

وفى نهاية اللقاء، وجه الدكتور خالد العنانى الدعوة لوزير السياحة البولندى لتكرار زيارته إلى مصر والاستمتاع بأماكنها السياحية والأثرية المختلفة.