حبس صلاح دياب 15 يوماً لاستيلائه على أراضي الدولة وتهربه من دفع 11 مليار جنية مستحقات للدولة

قررت جهات التحقيق، حبس رجل الأعمال صلاح دياب 15 يوماً على ذمة التحقيق، في قضايا استيلاء على أراضي الدولة وبناء مصانع عليها بدون ترخيص "لابوار".

كما وجهت جهات التحقيق الاتهام لصلاح دياب في عدد من قضايا الضرائب العامة والقيمة المضافة وتهربه من دفع المبالغ المستحقة عليه للدولة والتي بلغت خلال عدة سنوات مبلغ 11مليار و135 مليون جنية.