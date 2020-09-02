حبس صلاح دياب 15 يوماً لاستيلائه على أراضي الدولة وتهربه من دفع 11 مليار جنية مستحقات للدولة

قررت جهات التحقيق، حبس رجل الأعمال صلاح دياب 15 يوماً على ذمة التحقيق، في قضايا استيلاء على أراضي الدولة وبناء مصانع عليها بدون ترخيص "لابوار".
كما وجهت جهات التحقيق الاتهام لصلاح دياب في عدد من قضايا الضرائب العامة والقيمة المضافة وتهربه من دفع المبالغ المستحقة عليه للدولة والتي بلغت خلال عدة سنوات مبلغ 11مليار و135 مليون جنية.
وبدأت جهات التحقيق المختصة بمخالفات البناء، بتحقيقاتها الموسعة مع رجل الأعمال صلاح دياب، والذى تم القبض عليه صباح الثلاثاء الماضى، على ذمة اتهامه بارتكاب مخالفة بناء لمصنع مملوك له بمنطقة البساتين.
وتمكنت الأجهزة الأمنية، من إلقاء القبض على رجل الأعمال صلاح دياب، بناء على قرار الضبط والإحضار الصادر ضده على ذمة اتهامه فى قضايا مخالفات البناء، وبعرضه على جهات التحقيق تم مواجهته بالاتهامات المنسوبة اليه.
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