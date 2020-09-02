أبو العينين: دور مصر في اتفاق السلام بالسودان يعكس ريادتها التاريخية وتطلعاتها التنموية.. والسيسي ينسج خيوط الأمل والعمل في إفريقيا

أشاد النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، بجهود الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي في إتمام اتفاق جوبا للسلام في السودان، معتبرا أنها نقلة جديدة نحو التنمية والاستقرار في إفريقيا.

وقال أبو العينين إنه يبارك ويدعم اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية وحركة تحرير السودان جناح مني مناوي، كخطوة تاريخية لإنهاء 17 عاما من الصراع، وبداية لعصر جديد من التعايش السلمي والأخوة الإنسانية.

وأكد أن الجهود المصرية المحمودة نحو إتمام الاتفاق، وجمع أطراف النزاع حول مائدة التفاوض، والقبول بعملية السلام، تعكس مدى مكانة مصر العالمية وريادتها التاريخية ودورها الفاعل في حلقة السياسة الدولية، وتطلعاتها الدائمة للتنمية في إفريقيا.