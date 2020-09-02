الحكومة: إنشاء مستشفى تخصصي ومصنع لتدوير مخلفات البناء بالغربية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية التي يجري تنفيذها حاليًا في محافظة الغربية، وذلك بتقنية الفيديو كونفرانس، بحضور الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، ونائبه الدكتور أحمد النبوي، واللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية.

واستعرض المحافظ عددًا من المشروعات الكبرى، التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، ومنها المرحلة الأولى من المجمع الصناعي بالمحلة، ومنطقة الصناعات النسيجية، ومحطة الصرف الصناعي والصحي- الدواخلية بالمحلة، إلى جانب المرحلة الثانية من توسعات محطة مياه طنطا، ومحطة محولات جنوب طنطا، والمنطقة اللوجستية بسبرباي – طنطا، فضلا عن تطوير العشوائيات عمارات "كاندليه" – طنطا، و مستشفى صدر طنطا.

كما تطرق محافظ الغربية، خلال الاجتماع، للحديث عن المشروعات الجاري تنفيذها حاليًا، وتشمل تطوير مسار العائلة المقدسة بسمنود، وتطوير ميدان المحطة ومنطقة مسجد السيد البدوي بطنطا، والمجزر الآلي في شبشير بطنطا، ومحطة إنتاج البيض في كفر الشيخ سليم بطنطا، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن هناك مشروعات أخرى يتم الإعداد حاليا لتنفيذها، من بينها مشروع إنشاء مستشفى تخصصي ومجمع عيادات ومجمع خدمي بطنطا، وقد تم وضع التصميم الهندسي له.

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فضلًا عن إقامة مصنع لتدوير مخلفات البناء في أبو طبيخ بكفر الزيات، كما يجري الإعداد لإقامة مجمع ورش ومركز تدريب مهني لتصنيع الأثاث في قرية كتامة ببسيون.

وفيما يتعلق بنسب تغطية مدن وقرى المحافظة من المرافق، فأوضح محافظ الغربية أن معدلات تنفيذ مشروعات الصرف الصحي تغطي 99% من المدن، و72% بالقرى، وجار العمل على تنفيذ 15% أخرى، ومدرج حاليا بالخطة التنفيذية 13%، كما أن مشروعات المياه تغطي 99% في كل من المدن والقرى بالمحافظة، ونسبة 100 % من الكهرباء في كل منهما.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تخصيص 1,5 مليار جنيه من برنامج خدمات الصرف الصحي المستدام في المناطق الريفية والممول من البنك الدولي والبنك الآسيوي لتنفيذ 25600 وصلة منزلية؛ بهدف تقليل حجم التلوث للمناطق الواقعة على فرع رشيد، وخلال استعراضه، تناول محافظ الغربية أهم المعوقات التي تواجه تنفيذ بعض المشروعات في مختلف القطاعات بمدن وقرى المحافظة، مقترحا بعض الحلول والبدائل للتغلب على هذه المعوقات بالتنسيق مع الجهات المعنية.