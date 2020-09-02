منتقبة تركته واختفت.. صاحب محل يعثر على رضيع في كرتونة بشارع نجيب الريحاني.. شاهد التفاصيل

تداول رواد السوشيال ميديا قصة الحصول على رضيع فى كرتونة . فمنذ 3 أيام فى تمام الساعة 12 ظهرا عثر شخص على كرتونة فيها طفل رضيع أمام محله فى شارع نجيب الريحانى فى رمسيس . الطفل الرضيع لم يكمل ثلاثة أو أربعة أيام لأن سرته لم تقع بعد . و سلم صاحب المحل الطفل الرضيع لقسم الأزبكية وحولوا الرضيع لدار أطفال مصر فى السيدة زينب . Advertisements الرضيع كان يعانى من ارتفاع نسبة الصفرا لديه فتم وضعه فى الحضانة حتى يتم شفاؤه وسيتم تحوله لدار رعاية. والتقطت الكاميرات سيدة منتقبة كانت تحمل الطفل ووضعته فى الكرتونة دون أن يراها أحد. اقرا ايضا :

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