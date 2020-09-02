مدبولي يعقد اجتماعا مع طارق رحمي ومدير أمن الغربية لمتابعة ملفات المحافظة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا بالفيديو كونفرانس مع محافظ الغربية ونائبه ومدير الأمن، لمتابعة ملفات المحافظة.

وكان قد عقد تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في محافظة مطروح، وكذا الموقف الحالي للتصالح في مخالفات البناء بالمحافظة، في إجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، واللواء عماد الكدواني، مدير أمن مطروح.

ووجه رئيس الوزراء خلال الاجتماع على اهمية المضي في استكمال المشروعات التي يتم تنفيذها في مختلف القطاعات على أرض محافظة مطروح، بما يحقق الهدف من تحسين الخدمات لأبناء الوطن في هذه البقعة الغالية، وشدد على ضرورة التعامل بحسم مع إزالة مخالفات البناء الجديدة لدى حدوثها، وقبل تفاقم المشكلة، من خلال "الوأد في المهد"، محذرًا من أنه لن يتم السماح بأية مخالفة جديدة مع انهاء هذا الملف.