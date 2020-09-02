مصر للطيران: 1725 رحلة نقلت 348 ألف راكب فى شهرى يوليو وأغسطس

أعلنت شركة مصر للطيران، أنها شغلت 1402 رحلة دولية و253 رحلة داخلية و70 رحلة شارتر بإجمالى 1725 رحلة وذلك منذ عودة حركة الطيران إلى المطارات المصرية فى أول شهر يوليو الماضى وحتى نهاية شهر أغسطس.





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