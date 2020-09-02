محافظة قنا: استرداد 23 ألف متر مربع من أراضى أملاك الدولة

قال محافظ قنا أشرف الداودى، إن الوحدات المحلية بالمحافظة شنت عدة حملات لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء العشوائى، بالتنسيق مع وحدة متابعة إزالة التعديات بالمحافظة وقوات الشرطة من مديرية أمن قنا، أسفرت عن إزالة 208 حالات تعدى.





من جانبه، أوضح المهندس عمر عبد الباقى مدير وحدة متابعة إزالة التعديات بالمحافظة - فى تصريح اليوم الأربعاء - أن حملات الإزالة نجحت فى إزالة 76 حالة تعدى بالمبانى على أملاك الدولة بمراكز نجع حمادى ودشنا والوقف وقنا وقوص وقفط ونقادة، بمساحة إجمالية 23 ألف و671 متر مربع. كما نجحت الحملة فى إزالة 20 حالة تعدى بالزراعة على أملاك الدولة بمركزى نقادة وقنا بمساحة إجمالية 4 أفدنة و10 قراريط و11 سهما، بالإضافة إلى إزالة 117 حالة تعدى بالبناء على الأراضى الزراعية بمراكز أبوتشت ونجع حمادى ودشنا وقنا والوقف بمساحة 4 أفدنة و13 قيراط و22 سهم. وأكد المحافظ استمرار أعمال إزالة التعديات وعدم التهاون مع المخالفين، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات وزير التنمية المحلية بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء العشوائى.

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