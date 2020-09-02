الأوقاف تشيد بالهيئة الهندسية بعد إنشاء 7 مساجد بمحور المحمودية

وذكرت الوزارة، فى بيان، أن المساجد هى: مسجد الشهيد الرائد محمد درويش الحمزاوى بعزبة التيرو، ومسجد الشهيد سعيد محمد أحمد سماحة بعزبة حجازى، ومسجد الشهيد مقدم علاء الدين أحمد السماويس بالبكاتوشى، ومسجد الشهيد اللواء إبراهيم عبد القادر محمد حمدى بمنطقة القلعة، ومسجد الشهيد جندى على إبراهيم أمين بشارع الرحمة بخورشيد، ومسجد الشهيد مساعد مصباح محمود على إدريس بغيط العنب، ومسجد الشهيد نقيب عمر خالد سلامة ببوالينو محرم بك.

واختتمت الوزارة بيانها: "نسأل الله العلى العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين".