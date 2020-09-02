مصر الطيران تسير 1725 رحلة على متنها 348 ألف راكب منذ عودة...

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران أن إجمالى عدد رحلاتها الجوية التي سيرتها منذ عودة الطيران إلى المطارات المصرية، في أول يوليو وحتى نهاية أغسطس الماضي، بلغ 1725 رحلة جوية نقلت على متنهم 348 ألف راكب، بنسبة امتلاء تراوحت ما بين 50 إلى 60%.

وأوضحت مصر للطيران أنه على مدار الشهرين الماضيين سيرت 1402 رحلة دولية و253 رحلة داخلية، بالإضافة إلى 70 رحلة شارتر إلى المطارات السياحية.

وتطبق مصر للطيران، اعتباراً من مطلع سبتمبر الجاري، قرار مجلس الوزراء، بحظر دخول جميع القادمين من جميع الجنسيات بما فيهم الجنسية المصرية إلى مطار القاهرة وبعض مطارات مصر دون أن يكون القادم يحمل شهادة تفيد بإجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد (بنتيجة سلبية) قبل 72 ساعة على الأكثر من الوقت المحدد للرحلة .

ووفقا لسلطة الطيران المدني المصرى فإن القرار لا يسرى على الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات (سواء المصريين أو الأجانب)، فضلا عن أن القادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط يمكن للراكب إجراء تحليل PCR فور صوله المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه.