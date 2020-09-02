حصل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على جائزة "ستيفي الشرق الأوسط" البرونزية للابتكار في مجال إدارة التكنولوجيا والتخطيط والتنفيذ وذلك تقديرًا لقيام المركز بتطوير تطبيق الهاتف المحمول "في خدمتك" ، وتتويجًا لمجهودات المركز .
وتعتبر جائزة ستيفي الشرق الأوسط إحدى برامج جوائز ستيفي المتعددة والتي يصبو للحصول عليها العديد من المؤسسات العاملة في قطاع الأعمال.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر معلومات الوزراء يحصل على جائزة "ستيفي الشرق الأوسط" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.