معلومات الوزراء يحصل على جائزة "ستيفي الشرق الأوسط"

حصل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على جائزة "ستيفي الشرق الأوسط" البرونزية للابتكار في مجال إدارة التكنولوجيا والتخطيط والتنفيذ وذلك تقديرًا لقيام المركز بتطوير تطبيق الهاتف المحمول "في خدمتك" ، وتتويجًا لمجهودات المركز .

وتعتبر جائزة ستيفي الشرق الأوسط إحدى برامج جوائز ستيفي المتعددة والتي يصبو للحصول عليها العديد من المؤسسات العاملة في قطاع الأعمال.