الحكومة: قبول 1201 طلب تقنين وضع يد ورفض 147 طلباً

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية التي يجري تنفيذها حاليًا في محافظة الغربية، وذلك بتقنية الفيديو كونفرانس، بحضور الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، ونائبه الدكتور أحمد النبوي، واللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية.

واستعرض الدكتور طارق رحمي موقف تقنين وضع اليد على أراضي الدولة بالمحافظة، مشيرًا إلى أن عدد طلبات الفحص 1734 طلباً، منها 1511 طلبا مُسددة للرسوم وجاهزة بنسبة 87%، وعقب معاينة 1354 منها، تم قبول 1201 طلب ورفض 147 طلبا، وجار معاينة 6 طلبات أخرى.

وأشار في السياق نفسه، إلى الانتهاء من طلاء واجهات 2436 عمارة كمرحلة أولى، وفيما يخص تنظيم تراخيص البناء، أكد المحافظ أنه تم إيقاف التراخيص لمدة 6 أشهر، وإصدار 3 قرارات لتنظيم البناء، لافتا إلى أن هناك 32633 طلبا للتصالح في مخالفات البناء، وبلغ إجمالي مبالغ جدية التصالح 205 ملايين جنيه، بجانب 16 مليون جنيه كرسوم فحص.

وكشف المحافظ عن أن ما تمت إزالته من تعديات على الوحدات المحلية وجهات الولاية الخاص بالموجة الـ 16 خلال الفترة من 7/8 حتى 31/8/2020 بلغ 2249 حالة بمساحة تقدر بـ 233751م2، وقال إن المستهدف من إزالة التعديات كان 862 حالة بمساحة 218219 م 2، وبلغ عدد حالات الزيادة في الإزالات 1387 حالة بمساحة 15532 م ، موضحًا أن إجمالي عدد الإزالات لمخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة خلال الفترة من 1/12/2019 حتى 31/8/2020 بلغ 7562 إزالة.

كما تطرق المحافظ إلى جهود تطوير وصيانة مصانع تدوير المخلفات الصلبة في إطار الجهود المبذولة لتنمية وتحسين البيئة، حيث تم التعاقد مع شركات نقل القمامة، بجانب شراء معدات جديدة، وفي هذا الصدد عرض موقف أعمال النظافة ومصانع التدوير على مستوى مراكز المحافظة، وما تم إنجازه لرفع كفاءة هذه المصانع، مستعرضا أيضا خدمات الحماية المدنية للمواطنين، وجهود تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل مبادرتي "القرى الأكثر احتياجا"، و" نحن الأكثر إنتاجا" لتشجيع القرى المنتجة.