تعاون مصري بولندي لوضع خارطة طريق لتوفير الخبرات اللازمة في المجالات الأثرية.. صور

التقى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم، نائب وزير التعليم العالي البولندي، ورئيس جامعة وارسو، ورئيس المعهد البولندي للآثار ودراسات البحر المتوسط لمناقشة بحث سبل التعاون العلمي الأثري.
حضر اللقاء السفير بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، والسفير حسام القاويش سفير مصر ببولندا.
وخلال اللقاء تم مناقشة تعزيز سبل التعاون العلمي لرفع كفاءة وجودة العمل العلمي والأثري والمساهمة في حفظ وتطوير المواقع الأثرية.
وأشار وزير السياحة والآثار إلى استعداده التام لدعم كافة أوجه التعاون المثمر والبناء بين الوزارة والجامعة والمعهد.
وجرى الاتفاق على وضع خارطة طريق خلال الفترة القليلة القادمة؛ لتوفير الخبرات اللازمة في المجالات الأثرية، والعلمية، وتقديم المقترحات الخاصة؛ للمساهمة في حفظ وتطوير المواقع الأثرية والمتاحف، وتدريب العاملين بها، خاصة في ظل سياسة الوزارة في تطوير خدمات الزائرين بالمواقع الأثرية لتنشيط حركة السياحة الثقافية.
وفي نهاية اللقاء تبادلا الهدايا التذكارية والكتب العلمية.
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