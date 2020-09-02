الصحة: إغلاق 12 منشأة طبية مخالفة ومنح تراخيص لـ6 مستشفيات فى أغسطس الماضى

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة فى الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، عن إغلاق 12 منشأة طبية خاصة، خلال شهر أغسطس الماضى، لمخالفتها الاشتراطات الصحية الواجب توافرها.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أن قرارات إغلاق الـ12 منشأة يأتى فى إطار إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة بمحافظات الجمهورية، حرصًا على صحة وسلامة المرضى المترددين على تلك المنشآت.

وقال "مجاهد" إن الحملات التفتيشية والرقابية تم تنفيذها بكافة محافظات الجمهورية، خلال شهر أغسطس الماضى، مشيرًا إلى أن المنشآت التى تم إغلاقها من ضمنها مراكز للعلاج الطبيعى، ومراكز للتحاليل والأشعة، وعيادات ومراكز طبية خاصة.

وأوضح أن المخالفات تنوعت ما بين عدم حصول سواء المنشأة أو العاملين بها على التراخيص اللازمة، أو عدم تطبيق اشتراطات مكافحة العدوى فى تلك المنشآت.

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وأضاف أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، شددت على ضرورة إحكام الرقابة على كافة المنشآت الطبية الخاصة، من خلال تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على المنشآت الطبية، والتأكد من استيفائها كافة الاشتراطات الصحية والتراخيص اللازمة، حرصًا على صحة المواطنين، مؤكدة ضرورة التزام جميع المنشآت الطبية بالإجراءات الاحترازية والوقائية وكذلك الضوابط التى تحددها الوزارة فى ظل مواجهة الدولة لفيروس كورونا المستجد.

وكشف "مجاهد" عن تلقى 27 شكوى خلال شهر يناير الماضى، حيث تم التعامل معها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاهها، لافتة إلى أنه تم معاينة 6 مستشفيات خاصة لمنحها التراخيص اللازمة للتشغيل، بالإضافة إلى منح 8970 ترخيص مزاولة مهنة لجميع فئات المهن الطبية خلال ذات الشهر.

وشددت وزارة الصحة والسكان، على استمرار شن الحملات التفتيشية على كافة المنشآت الطبية الخاصة بجميع محافظات الجمهورية، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.