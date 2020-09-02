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صلاح مصيلحى رئيسا لهيئة الثروة السمكية بوزارة الزراعة

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كريم شعبان 2020-09-02 22:49 0 تبليغ

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أصدر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قرارا بتكليف صلاح مصيلحى رئيس قسم علم الأمراض بكلية الطب البيطرى بجامعة قناة السويس، لرئاسة الهيئة العامة للثروة السمكية.

وأوضحت وزارة الزراعة، فى بيان صحفى، أن مصيلحى هو عضو مجلس بحوث الثروة الحيوانية والسمكية بأكاديمية البحث العلمى وخبير بالاتحاد العربى للحفاظ على الحياة البرية والبحرية بجامعة الدول العربية.

وشغل صلاح مصيلحى، مناصب عديدة منها عميد معهد الاستزراع السمكى وتكنولوجيا الأسماك بجامعة قناة السويس ومستشار علمى لجهاز تعمير سيناء بوزارة الإسكان ورئيس قسم صحة الأسماك بالمركز الدولى للأسماك.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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