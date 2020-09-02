صلاح مصيلحى رئيسا لهيئة الثروة السمكية بوزارة الزراعة

وأوضحت وزارة الزراعة، فى بيان صحفى، أن مصيلحى هو عضو مجلس بحوث الثروة الحيوانية والسمكية بأكاديمية البحث العلمى وخبير بالاتحاد العربى للحفاظ على الحياة البرية والبحرية بجامعة الدول العربية.
وشغل صلاح مصيلحى، مناصب عديدة منها عميد معهد الاستزراع السمكى وتكنولوجيا الأسماك بجامعة قناة السويس ومستشار علمى لجهاز تعمير سيناء بوزارة الإسكان ورئيس قسم صحة الأسماك بالمركز الدولى للأسماك.
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