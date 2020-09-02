العنانى يلتقى رئيس جامعة وارسو البولندية للمساهمة فى تطوير المواقع الأثرية

وأوضحت الوزارة - فى بيان صادر اليوم - أن اللقاء جاء على هامش تواجد الدكتور خالد العنانى فى بولندا لبحث تعزيز سبل التعاون ودفع الحركة السياحية إلى مصر، فى حضور السفير بدر عبد العاطى مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، والسفير حسام القاويش سفير مصر ببولندا.
وأعرب الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، خلال اللقاء، استعداده التام لدعم جميع أوجه التعاون المثمر والبناء بين الوزارة والجامعة والمعهد.
وتم الاتفاق بين الجانبين على وضع خارطة طريق خلال الفترة القليلة القادمة لتوفير الخبرات اللازمة فى المجالات الأثرية، والعلمية وتقديم المقترحات الخاصة للمساهمة فى حفظ وتطوير المواقع الأثرية والمتاحف، وتدريب العاملين بها، خاصة فى ظل سياسة الوزارة فى تطوير خدمات الزائرين بالمواقع الأثرية لتنشيط حركة السياحة الثقافية.
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