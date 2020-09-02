الصحة: هشام بدوي مديرًا للإدارة العامة للإعلام والتعليم والاتصال الصحي

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تكليف، هشام أحمد محمد بدوى، المدير الفني لمكتب مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، بتسيير أعمال الإدارة العامة للإعلام والتعليم والاتصال الصحى، بالإضافة إلى عمله. يذكر أن الإدارة تتبع الإدارة المركزية للإعلام الصحى السكاني.

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