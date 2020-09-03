بعد قرار الرئيس بعلاجه.. نجاح عملية تحويل المعدة لـ محمود سمير

نجحت العملية الجراحية التى أجراها المواطن محمود سمير، لتحويل المعدة، بعد أيام من قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى علاجه على نفقة الدولة، حيث كان يعانى من السمنة المفرطة، ويزن 270 كيلو جرام.





وحسبما أفادت صفحة قناة ONtvLIVE عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، فإن الدكتور خالد جودت رئيس قسم الجراحة بكلية طب عين شمس، والذى أجرى الجراحة مع فريق طبى متخصص "بعد تكليفه من قبل الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان"، أكد أن المريض انتقل إلى حجرته العادية بمستشفى "دار الشفاء"، بعد أن نجح الفريق الطبى فى إجراء جراحة تحويل المعدة المعدل، أمس الأول.

وأوضح الدكتور جودت، أن العملية لم تشهد أى مشاكل على الإطلاق، وأنه وفريقه الطبى، أجروها فى ظروف طبيعية، وبكل احترافية، مما دعا لإقامة المريض بالعناية المركزة يوم واحد مثل باقى المرضى الذين يخضعون لتلك الجراحة على سبيل الاحتياط.

وأشار، إلى أن حالة المريض محمود، حاليا مستقرة تماما، وجميع وظائفه الحيوية تعمل بكفاءة، ويمارس تحركاته داخل غرفته بالمستشفى بشكل طبيعى، لافتا إلى أنه سيغادر المستشفى بعد عدة أيام، حيث يتم خضوعه لنظام غذائى صارم بإشراف فريق طبى، إلى أن يصل إلى الوزن المطلوب وهو 100 كيلو.

وتوقع الجراح الدكتور خالد جودت، أن يفقد محمود بعد العملية يفقد 20 كيلو خلال أول شهر، ويفقد 60 كيلو خلال 6 أشهر.

وفى لفتة إنسانية جديدة للرئيس السيسى، وجه قبل نحو 10 أيام وبالتحديد يوم 21 أغسطس الماضى، بعلاج المواطن محمود سمير صاحب الـ35 عامًا، ويعانى من السمنة المفرطة، ويقيم بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، على نفقة الدولة، بعد أن كاد يتملك اليأس من الشاب.

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وجاءت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، استجابة لما نشرته الصحف عن حالة المواطن، حيث استغنى عنه صاحب المخبز الذى كان يعمل به، وجلس فى منزله لفترة، بعدها بدأ وزنه يزداد بشكل غير طبيعى، وأصبح غير قادر على العمل أو الحركة.

ويعانى محمود من السمنة المفرطة، حيث يبلغ وزنه نحو 257 كيلو جرامًا، كما يعانى من ارتفاع نسبة الكوليسترول بالدم وجلطات بالساقين وأطراف الجسد، ومرض جلدى خطير.

وتواصلت وزيرة الصحة، حينها، مع زوجة المواطن تليفونيًا، ونقلت لها توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بعلاجه على نفقة الدولة، وطمأنتها على زوجها مؤكدة لها أنه سيشرف على علاجه كبار أساتذة جراحات السمنة فى مصر لإجراء جراحة عاجلة له بمستشفى دار الشفاء.

ومن جانبها توجهت زوجة المواطن محمود بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى لسرعة الاستجابة والاهتمام بحالة زوجها.

وتؤكد حالة "محمود سمير"، كيف تتعامل الدولة المصرية مع مواطنيها البسطاء، بعيدا عن ادعاءات الواسطة والمحسوبية، حيث وجد المواطن اهتماما رئاسيا بمجرد نشر قصته فى وسائل الإعلام، لتتحول حياته رأسا على عقب، وتفتح أمامه أبواب الأمل فى أن يعيش حياة طبيعية بعد الانتهاء من فترة علاجه، وإنقاص وزنه.