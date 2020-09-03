وزير التعليم: كل ما يقال عن العام الدراسى الجديد غير صحيح

وأضاف الوزير، خلال صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك": كل ما يقال عن هذا الموضوع حتى الآن "لا أساس له من الصحة" وهو تخمينات نتمنى عدم الخوض بها أو تداولها.

كما أكد الوزير، أن كل ما يتم تداوله عن وجود تغييرات إدارية أو قيادية فى وزارة التربية والتعليم، ما هو إلا شائعات، داعيًا إلى عدم الجدل حول أشياء لا أساس لها من الصحة من قريب أو بعيد.