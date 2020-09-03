«تمرد الدقهلية»: دعاء خليفة مفصولة من الحركة وتستغل رجال الأعمال في تحقيق مكاسب

قال أعضاء حركه تمرد بالدقهلية فى بيان أن المدعوه دعاء خليفة تم فصلها من الحركة بعد قيامها بايهام بعض رجال الاعمال في محافظة الدقهليه بان لها علاقات رفيعه المستوي وتحاول من خلال تلك الاكاذيب استغلالهم .
وتابع البيان أن الابتزاز السياسي آفة الفشله والمنافقين محبي الضوء والمنتفعين وان اعضاء الحركة قاموا بهذا العمل بدافع حب تراب مصر واننا كنا نتقاسم المصروفات من واقع حبنا لبلدنا ولم ننتظر اي مقابل لهذا العمل ولقد خلده التاريخ وسيظل عملا تتحاكاه الاجيال اما هذه المدعوة تسيطر عليها الانانية وحب الذات وترغب في الحصول علي اي منصب سياسي وباي طريقة ولها سجل حافل بهذة المحاولات
وأضاف البيان : نحن أعضاء المكتب التنفيذي لحركه تمرد الدقهلية نرفض وندين التصريحات والأبتزاز السياسي الذي تحاول به دعاء خليفة أن تحصل بيه علي أي مكتسب ليس لها الحق فيه
وقع على البيان كل من اعضاء المكتب الأداري لحركه تمرد محافظه الدقهليه خالد الصعيدي مسؤل قطاع الدلتا لحركه تمرد وهشام بكر أمين تنظيم حركه تمرد لمحافظه الدقهليه وهاني عبادة مسؤل الأتصال السياسي بالمحافظة الدقهليه و محمد فياض مسؤل العمل الجماهيري وعاصم أبو الدهب والسيد عبد الغني قراقيش وشعبان زاهر ومحمد العلاوي ومحمد المحمودي وأحمد نعيم وفاطمه العيوطي
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