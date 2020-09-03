«تمرد الدقهلية»: دعاء خليفة مفصولة من الحركة وتستغل رجال الأعمال في تحقيق مكاسب

قال أعضاء حركه تمرد بالدقهلية فى بيان أن المدعوه دعاء خليفة تم فصلها من الحركة بعد قيامها بايهام بعض رجال الاعمال في محافظة الدقهليه بان لها علاقات رفيعه المستوي وتحاول من خلال تلك الاكاذيب استغلالهم .

وتابع البيان أن الابتزاز السياسي آفة الفشله والمنافقين محبي الضوء والمنتفعين وان اعضاء الحركة قاموا بهذا العمل بدافع حب تراب مصر واننا كنا نتقاسم المصروفات من واقع حبنا لبلدنا ولم ننتظر اي مقابل لهذا العمل ولقد خلده التاريخ وسيظل عملا تتحاكاه الاجيال اما هذه المدعوة تسيطر عليها الانانية وحب الذات وترغب في الحصول علي اي منصب سياسي وباي طريقة ولها سجل حافل بهذة المحاولات

وأضاف البيان : نحن أعضاء المكتب التنفيذي لحركه تمرد الدقهلية نرفض وندين التصريحات والأبتزاز السياسي الذي تحاول به دعاء خليفة أن تحصل بيه علي أي مكتسب ليس لها الحق فيه

Advertisements

وقع على البيان كل من اعضاء المكتب الأداري لحركه تمرد محافظه الدقهليه خالد الصعيدي مسؤل قطاع الدلتا لحركه تمرد وهشام بكر أمين تنظيم حركه تمرد لمحافظه الدقهليه وهاني عبادة مسؤل الأتصال السياسي بالمحافظة الدقهليه و محمد فياض مسؤل العمل الجماهيري وعاصم أبو الدهب والسيد عبد الغني قراقيش وشعبان زاهر ومحمد العلاوي ومحمد المحمودي وأحمد نعيم وفاطمه العيوطي