انت الان تتابع تفاصيل خبر انخفاض جديد” الصحة تعلن أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم والإجمالي يقفز لـ99280 حالة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أصدرت منذ قليل وزارة الصحة التقرير اليومي حول أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الأربعاء 2 سبتمبر الجاري، ولوحظ في تقرير اليوم انخفاض ملحوظ في أعداد الإصابات والوفيات.

أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الأربعاء 2 سبتمبر

ووفق التقرير اليومي فإن أعداد المتعافين اليوم شهدت انخفاضاً مقارنةً بأعداد الأمس، وبلغت حالات الشفاء اليوم 798 حالة جديدة، كما وصلت إجمالي حالات المتعافية حتى اليوم 74626 حالة، وأكدت وزارة الصحة والسكان على خروج كل هذه الحالات من مستشفيات العزل الصحي عقب تعافيها بشكل كامل وتلقيها العلاج المناسب وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية.

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وحول أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الأربعاء 2 سبتمبر، فقد سجلت وزارة الصحة 165 إصابة جديدة، ووصول إجمالي الإصابات حتى اليوم إلى 99280 حالة.

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ووفق التقرير اليومي لـ وزارة الصحة اليومي، فإن أعداد الوفيات اليوم بلغت 21 حالة مقارنةً بـ19 حالة بالأمس، ووصول إجمالي الوفيات حتى الآن إلى 5461 حالة.