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كاتدرائية القديس أنطونيوس للكاثوليك بالفجالة تحتفل بعيد النيروز

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مينا أشرف 2020-09-03 00:58 0 تبليغ

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احتفلت كاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير للأقباط الكاثوليك بالفجالة بعيد النيروز، بالقداس الإلهى الاحتفالى، برئاسة الأب بولس جرس، ومشاركة الأب أنطونيوس سماحة ورعاة الكاتدرائية.

حضر القداس العديد من شعب الكنيسة، والشماس الإكلريكى ميشيل ألفى، الذى ألقى كلمة روحية خلال القداس الإلهى، والتى انطلقت من قراءات الأحد الأول من شهر توت "الخليقة الجديدة، دعوتنا للمصالحة، طلب نعمة الروح القدس، وحياة التوبة مع بدء السنة الطقسية الجديدة".

واختتم الشماس ميشيل، الكلمة الروحية بتهنئة الشعب والأباء الكهنة بعيد النيروز.

كما اختتم القداس الإلهى بتهنئة الأب الراعى للشعب بعيد النيروز، وإعطاء البركة الرسولية الختامية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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