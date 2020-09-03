حضر القداس العديد من شعب الكنيسة، والشماس الإكلريكى ميشيل ألفى، الذى ألقى كلمة روحية خلال القداس الإلهى، والتى انطلقت من قراءات الأحد الأول من شهر توت "الخليقة الجديدة، دعوتنا للمصالحة، طلب نعمة الروح القدس، وحياة التوبة مع بدء السنة الطقسية الجديدة".
واختتم الشماس ميشيل، الكلمة الروحية بتهنئة الشعب والأباء الكهنة بعيد النيروز.
كما اختتم القداس الإلهى بتهنئة الأب الراعى للشعب بعيد النيروز، وإعطاء البركة الرسولية الختامية.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر كاتدرائية القديس أنطونيوس للكاثوليك بالفجالة تحتفل بعيد النيروز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.