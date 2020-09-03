تمرد الدقهلية تتهم العضوة السابقة دعاء خليفة بالابتزاز السياسى

وقال بيان صادر عن أعضاء حركة تمرد بالدقهلية، إن الابتزاز السياسى آفة الفشلة والمنافقين محبى الضوء والمنتفعين.
واتهم البيان، دعاء خليفة، حيث كانت عضوا فى حركة تمرد، بمحاولة استغلال الشباب، كما استطاعت أن توهم بعض رجال الأعمال فى محافظة الدقهلية، بأن لها علاقات رفيعة المستوى ومن وراء هذه الأكاذيب تحاول استغلالهم، وكما فعلت وكشفها الشباب وتم فصلها من الحركة.
وتابع: "أعضاء الحركة قاموا بهذا العمل بدافع حب تراب بلدنا مصر وإننا كنا نتقاسم المصروفات من واقع حبنا لبلدنا ولم ننتظر أى مقابل لهذا العمل، ولقد خلده التاريخ وسيظل عملا تتحاكاه الأجيال أما هذه المدعوة تسيطر عليها الأنانية وحب الذات وترغب فى الحصول على أى منصب سياسى وبأى طريقة ولها سجل حافل بهذه المحاولات".
وأضاف: "نحن أعضاء المكتب التنفيذى لحركة تمرد الدقهلية نرفض وندين التصريحات والابتزاز السياسى الذى تحاول أن تحصل به المدعوة دعاء خليفة على أى مكتسب ليس لها الحق فيه".
يذكر أن المكتب الإدارى لحركة تمرد بمحافظة الدقهلية، يضم: خالد الصعيدى مسوؤل قطاع الدلتا لحركة تمرد، هشام بكر أمين تنظيم حركة تمرد بالمحافظة، هانى عبادة مسوول الاتصال السياسى بالدقهلية، محمد فياض مسوول العمل الجماهيرى، عاصم أبو الدهب ،السيد عبد الغنى قراقى، شعبان زاه، محمد العلاوى، محمد المحمودى، أحمد نعيم، فاطمو العيوطى.
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