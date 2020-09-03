الصحة : هشام بدوى مديرا للإعلام والتعليم والاتصال الصحى

قررت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تكليف هشام بدوى، المدير الفنى لمكتب مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، المتحدث الرسمى للوزارة، لتسيير أعمال الإدارة العامة للإعلام والتعليم والاتصال الصحى، بالإضافة إلى عمله بالمكتب الإعلامى.





ونص القرار على تكليف "بدوى" لمدة ثلاثة أشهر، حسبما جاء فى القرار رقم 576 لسنة 2020، والذى صدر مساء الأربعاء. وتتبع الإدارة العامة للإعلام والتعليم والاتصال الصحى، الإدارة المركزية للإعلام الصحى السكانى بوزارة الصحة.

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