مرتضى منصور : كهربا يفتعل المشاكل وضرب عبدالحفيظ بـ«الشلوت»

أكد مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، أن محمود عبدالمنعم "كهربا" يفتعل المشاكل والأزمات يوميًا هو ووالده، مشددًا على أنه أهدى القلعة الحمراء اللاعب.

وقال منصور فى تصريحات تليفزيونية : "يجب على النادي الأهلي أن يقوم بإجراء تحاليل على اللاعب خلال الفترة المقبلة، والغرامة لا قيمة لها على الإطلاق، واللاعب تسبب في أزمة كبيرة خلال مباراة السوبر بالإمارات".