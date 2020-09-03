“رسمياً بالفيديو” تخفيض سعر المتر للتصالح في مخالفات البناء بهذه المحافظات مراعاةً لظروف المواطنين والأسعار الجديدة

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محمد سياف - ابو ظبي - ما زال قانون التصالح في مخالفات البناء هو الشغل الشاغل لعدد كبير من المواطنين المخالفين، وخاصةً في ظل حملات الإزالة التي يقودها النحافظين ومديري الأمن في جميع المحافظات الآن، بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته بأن مخالفات البناء أخطر من الإرهاب.

خبرسار بشأن التصالح في مخالفات البناء

واليوم وفي قرار جديد، قرر محافظ القاهرة خالد عبد العال تخفيض سعر المتر مراعاة لظروف المواطنين الحالية، وأعلن عن ذلك التخفيض الإعلامي أحمد موسى خلال برنامجه اليوم المذاع عبر قناة صدى البلد الفضائية.

وأضاف أحمد موسى أن تخفيض سعر المتر عند التصالح في مخالفات البناء سيشج المخالفين على التقدم بطلب التصالح، وأشار موسى إلى أن الحكومة تريد تقنين أوضاع الناس، ولا تريد أي مشكلات.

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كما أوضح الإعلامي أحمد موسى سعر المتر في عدد من الأحياء بعد قرار التخفيض، وجاءت الأسعار كالتالي:

حى التبين منطقة أولى وتانية وتالته 300 جنيه للأولى و200 جنيه للثانية و 70 جنيه للثالثة.

حى السيدة زينب منطقة أولى، 600 للمتر و300 جنيه، للثانية، والثالثة بـ 100 جنيه.

حي المعادي منطقة أولى بـ 1400 جنيه، وثانية بـ 1000 والثالثة بـ 600 جنيه، وللمزيد كما هو موضح بالفيديوهات داخل الخبر.