بسمة وهبة تعلن إصابتها بمرض نادر ..فيديو

أعلنت الإعلامية بسمة وهبة، أنها تعانى من حالة مرضية نادرة، ولا يصاب بها كثيرون في العالم.

وأشارت بسمة وهبة، عبر صفحتها موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، إلى أن نسبة المصابين بها فى مصر قليلة للغاية، لذا ستسافر لـ تتلقى علاجه فى الخارج.

وأشادت بسمة وهبة بالأطباء فى مصر، قائلةً "احسن دكاترة فى العالم"، مبدية دهشتها من التساؤلات التى تتعرض لها بشأن سفرها للعلاج في الخارج.