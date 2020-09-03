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بسمة وهبة تعلن إصابتها بمرض نادر ..فيديو

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أعلنت الإعلامية بسمة وهبة، أنها تعانى من حالة مرضية نادرة، ولا يصاب بها كثيرون في العالم.

وأشارت بسمة وهبة، عبر صفحتها موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، إلى أن نسبة المصابين بها فى مصر قليلة للغاية، لذا ستسافر لـ تتلقى علاجه فى الخارج.

وأشادت بسمة وهبة بالأطباء فى مصر، قائلةً "احسن دكاترة فى العالم"، مبدية دهشتها من التساؤلات التى تتعرض لها بشأن سفرها للعلاج في الخارج.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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