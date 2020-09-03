عاجل .. فيديو : طارق شوقى يعلن حل مشكلة طلاب شهادة الدبلومة الأمريكية

وقال شوقى خلال ظهوره فى مقطع فيديو على صفحته بموقع فيسبوك، إن الدولة اعتمدت الـACT منذ سبعة أسابيع لتعويض الطلاب عن السات.
وأوضح أن امتحان ACT يتم عقده إلكترونيًا مما يقلل من فرص التسريب مثل ما حدث فى السات، مشيرًا إلى أنه لا يختلف عن السات بل إنه مقارب له فى أمريكا ودول العالم كافة.
وأكد وزير التربية والتعليم، أن الهيئة الأمريكية للامتحانات ألغت امتحان السات فى مصر بعد ثبوت تسرب الأسئلة والحل مقابل مبالغ مالية، وأن اكتشاف مافيا تسريب الامتحانات السات أدى إلى توقف الامتحان حتى يتم تحويله من ورقى إلى إلكترونى وهو ما يستغرق قرابة الـ ١٨ شهرا.
وأضاف أن وزارتى التعليم العالى والتربية والتعليم ترفضان فكرة اعتماد المجموع على أعمال السنة؛ لأنه تقييم غير مكتمل وهناك طلاب كثيرون حصلوا على السات، قائلًا إن المساواة بين من امتحن ومن انتظر لآخر لحظة أمر غير عادل.
وتابع: "اختبارات ACT هى اختبارات إلكترونية معتمدة داخل مصر لطلاب الدبلومة الأمريكية، من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى كتقييم مؤدٍ إلى تنسيق الجامعات، ويتيح للطالب عدد سبع محاولات سنويًا، كما يتيح اختبار Subject Test، وتجرى الاختبارات فى (سبتمبر – أكتوبر – ديسمبر- فبراير- أبريل – يونيو- يوليو).
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