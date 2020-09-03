التأمينات تبدأ اليوم صرف معاشات سبتمبر لمن يتقاضون أكثر من 1000 لـ2000 جنيه

ومن كانت معاشاتهم أكثر من 2000 فسيتم الصرف لهم من منافذ الهيئة ومكاتب البريد الاثنين والثلاثاء "7 و 8 سبتمبر"، على أن يتم الصرف لباقى أصحاب المعاشات الذين لم يصرفوا فى مواعيدهم المحددة اعتبارا من يوم الأربعاء 9 سبتمبر من منافذ الهيئة ومكاتب البريد ، كما أن الصرف متاح جميع أصحاب المعاشات ممن لديهم كارتATM من ماكينات الصرف الآلى اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل أول شهر سبتمبر.
وكان اللواء جمال عوض رئيس الهيئة العامة للتأمين الاجتماعى، أكد أنه نظرا لوجود إقبال كبير من أصحاب المعاشات على الصرف عن طريق ماكينات الصراف الآلي خلال الشهور الماضية ، لذلك سيتم إتاحة صرف المعاشات من خلال توفير 10 آلاف ماكينة صراف آلي يحصل منها أصحاب المعاشات على مستحقاتهم لتخفيف الضغط والتكدسات على منافذ الهيئة ومكاتب البريد، مؤكدا على ضرورة اتباع أصحاب المعاشات والقائمين بالصرف لكافة الإجراءات الاحترازية وتعليمات الوقاية حفاظا على صحتهم؛ واتباع القواعد المنظمة لعملية الصرف تجنبا للتكدسات في منافذ الصرف ومكاتب البريد.
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